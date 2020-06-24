BMW M5傳將推純電動車版　與Porsche、Tesla形成電子化新熱戰

來自英國 car magazine 的訊息，指出 BMW 性能部門 M Power 正在規劃下一代 M5，而且計畫不再使用傳統純燃油引擎，而是將提供插座充電式複合動力 PHEV 與純電動 EV 兩種選擇。在插座充電式複合動力方面，預計將使用雙渦輪 V8 心臟搭配輔助電動馬達，有直上 750 匹的馬力，這個結構也被認為會被使用在稍早傳出消息的大型豪華運動休旅 X8 M 之上。 文：錫箔人, Stephen Chen（GQ Taiwan）

更具話題性的純電動版，則可能會使用三具效能達到 250kW 的電動馬達，它們將以前軸一具、後軸兩具的方式安裝，並共構成換算約 1,020 匹馬力的四輪傳動機制；純就數值看來，可以預見這款純電動房車的性能會相當強悍，而目前已知它的性能表現可將 0~100 公里/小時的加速需求壓縮在 2.9 秒，算是水準之作。

極速則是比較令人期待的部分，因為電動系統受到構造因素，向來比較難以上攻超高速區塊，就連目前很具指標性，擁有 761 匹馬力的 Porsche Taycan Turbo S，也「僅」止於 260 公里/小時；就這情況看來，電動版 M5 要達到品牌慣於設定的 250 公里/小時並不成問題，但如果要像以往的 M5 一樣在解限速後衝破 300 公里/大關，恐怕有一定難度。

在航程方面，則以最長 435 英里，換算約 700 公里為目標，這樣的能力已經符合大多數人的使用需求，但確切的實用度，則還是受到充電時間、強力操駕時的耗能表現影響，後續有待官方釋出更多訊息。

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下一代 5 Series 預期將在 2023 年下旬現身，而高度電子化的 M5 則可望於 2024 登場；如果局勢真的朝這個方向發展，我們也可預見在未來的性能競爭中，BMW 與 Porsche、Tesla 已經逐漸形成以電子化為核心的新熱區，而 Audi、Mercedes-Benz 也勢必會採取對應動作，接下來的戰事相當令人期待。

雖然勢必會有傳統的「燃油派」玩家，認為性能車的電子化是旁門左道，但這個浪潮早在 2010 年前期的 Ferrari LaFerrari、Porsche 918 Spyder、McLaren P1 終極之戰時就已經開始，而且是不可逆、也無法擋的。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：加入純電動性能車市場熱戰 M5 傳將推出純電版】