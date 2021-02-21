伊朗稱有信心美國取消制裁　IAEA總幹事訪問德黑蘭商討合作

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-02-21 04:00

伊朗政府發言人拉比埃（Ali Rabiei）2月20日表示，即使圍繞重啟核協議的「外交角力」持續，德黑蘭方面認為美國可以很快取消對當地的制裁。

比埃稱，「在（伊朗核協議）各方恢復承諾，並在不久後取消所有對伊制裁的前提下，即使現在外交上存有爭執，但我們仍然相信採取外交行動能帶來好的結果。」

伊朗和美國在誰應該邁出重啟2015年協議的第一步的問題上一直存在分歧。伊朗堅持美國必須首先解除上屆總統特朗普（Donald Trump）政府實施的制裁，而華盛頓則表示德黑蘭必須首先恢復遵守協議。

拜登表示，不會為了讓伊朗回到談判桌而解除制裁。圖為拜登2月5日在華盛頓白宮國宴廳講話。（AP）

白宮19日表示，美國計劃在與德黑蘭和主要大國就恢復該協議進行談判之前，不會對伊朗採取額外行動。華府亦在18日指，美國將應歐盟高階代表之邀參加P5+1（法國、英國、美國、德國、俄羅斯、中國，即伊朗核協議六國）與伊朗的會議。而總統拜登（Joe Biden）強調，美國不會為了讓伊朗回到談判桌而解除制裁。

另外，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）20日訪問德黑蘭，預計會於伊朗當局討論保持合作等問題。