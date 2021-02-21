緬甸示威致最少2死　新加坡表示震驚　英國歐盟擬制裁涉事軍人

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-21 05:03

緬甸的反對軍方政變的示威進入第19天，其中在第二大城市曼德勒（Mandalay），示威民眾2月20日與警方爆發衝突，造成2人身亡。事件引起國際社會關注，新加坡及法國批評事件不可原諒，英國及歐盟則表示會向緬甸軍方採取進一步行動。

新加坡是緬甸主要的外國投資來源，其外交部發表聲明，指向手無寸鐵的平民使用致命武力是不可原諒，同時要求當地保安部隊盡最大克制，避免再有平民傷亡，以及即時採取措施化解局勢。

該篇聲明同時敦促緬甸當局避免再出現暴力和流血事件，警告局勢假如惡化，將會為緬甸及東南亞帶來負面影響。

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至於緬甸的前宗主國英國亦對當地情況感到憂慮，外相藍韜文（Dominic Raab）表示，向和平示威者開槍是無法令人接受，英國會與國際夥伴考慮採取進一步行動，向打壓民主和扼殺異見的人士問責。而倫敦方面曾在18日宣布制裁3名參與政變的軍官，指他們涉嫌嚴重侵犯人權。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在Twitter譴責緬甸軍方以暴力對待和平示威者，要求軍方即時停止有關行動。他稱會在22日與歐盟成員國外長討論當地局勢，並作出適當決定。土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）19日引述一名歐盟高官報道，布魯塞爾或凍結參與政變及鎮壓示威的緬甸軍官。