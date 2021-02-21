美國波音客機引擎故障　碎片邊飛邊掉落砸向民居

撰文： 洪怡霖 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-21 13:04

美國聯合航空公司（United Airlines）一架波音777-200客機2月20日從科羅拉多州首府丹佛（Denver）出發，起飛後不久右側引擎故障，散落的碎片砸向地面居民，所幸飛機最終成功緊急降落，地上機上無人受傷。

美國波音客機引擎故障：圖為美國科羅拉多州（Colorado）布魯姆菲爾德警察局（Broomfield Police）2月20日在社交媒體上發布的圖片，顯示當地一間房屋前有一個大型引擎艙碎片。（Twitter@BroomfieldPD）

事發航班編號為UA328，客機當天從丹佛國際機場起飛，原定前往夏威夷州首府檀香山（Honolulu），但在飛行中途右側引擎在出現故障，引擎碎片從天上掉落，砸向民居。

多塊巨型引擎碎片就這樣掉落在屋前及馬路上，所幸未有人受傷。飛機在下午1時30分左右，安全返回丹佛國際機場降落，機上亦無人受傷。

有機上乘客表示，事發期間出現巨大爆炸聲，然後飛機出現強烈震動。另有乘客表示當時心想要遭遇不測，預先取出身分證放到口袋中，準備飛機墜毀後好讓別人能辨認出他的身分。

▼目擊者從地面用手機拍攝到飛機故障時的情況：

I saw an explosion on this low flying aircraft over @broomfield about 45 minutes ago. Debris fell from the plane and left a black cloud of smoke. The plane continued on. Any new on if this plane landed safely? @BroomfieldPD @NMFirePIO @9NEWS @KyleClark pic.twitter.com/paMCdiuWMN — Tyler Thal (@tgthal) February 20, 2021

航空公司表示，機上共有231名乘客和10名機組人員。警方亦在Twitter上確認，暫未接獲傷亡報告。