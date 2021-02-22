新冠肺炎｜美媒︰世衛專家建議中國更全面追查首名病人接觸史

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-22 01:56

美媒2月21日報道，負責在中國湖北省武漢市追查新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）源頭的世界衛生組織（WHO）專家組，會在初步報告中，建議中國更全面地追蹤首名新冠肺炎病人的接觸史，以及調查華南海鮮市場的供應鏈。

美國有線新聞網絡（CNN）引述熟悉初步報告草稿的調查員稱，專家會提出上述建議。

武漢首名病人於2019年12月8日確診，他是一名40多歲、與妻兒同住的辦公室職員，沒有外遊紀錄或接觸史。專家組成員達薩克（Peter Daszak）表示，病人曾對專家組稱，其父母曾到訪武漢一個濕貨市場，它不是華南海鮮市場。達薩克指，他們未獲告知涉事濕貨市場的詳情，它有可能出售感染新冠病毒的動物或農產品。但中方科學家指患者父母的檢測結果為陰性，看來沒有追蹤他們在市場中的接觸史。

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達薩克說，中方提供一張向華南海鮮市場供貨的農場名單，它們位於雲南、廣西及廣東等地。專家會建議中方到訪農場，為農民及親屬進行病毒檢測，以找出是否有證據證明，在武漢爆發疫情之前，農場所在的地方是否有疫情。

共同社21日報道，專家組成員、日本國立傳染病研究所獸醫科學部長前田健指，中國主張新冠病毒透過冷鏈物流從國外輸入，專家組對此說法持懷疑態度。