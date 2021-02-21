新冠疫苗｜民眾一半已打一半未打　病毒更易變種　專家籲加快步伐

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-21 18:50

全球新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗接種計劃正在展開，但因疫苗生產不足等各種原因，進度緩慢。有專家指出，疫苗接種期間因還未有足夠已接種者達致群體免疫，會更容易促成病毒變種，呼籲全球加快疫苗接種步伐。

圖為2月19日，新西蘭奧克蘭一間疫苗注射中心，醫護人員正在注射疫苗。（Reuters）

瑞士伯爾尼大學（University of Bern）分子流行病學家霍德克羅夫特（Emma Hodcroft）表示，當一定的人口接種了疫苗，而仍有相當的人口沒有免疫力時，會給予壓力，讓病毒加快變種。

病毒和細菌的變種會自然發生，但也會借外力加快速度。當病菌平常可以自由傳播時，繁殖期間會有機會變種，但機會不高。而當人類使用藥物大量消滅病菌時，便會刺激病菌變種以求生存。

在正常情況下，病菌會遭藥物及免疫系統完全消滅，但當病人未有按時服藥，可能會令少量病菌成功殘留下來，進化出能中和藥物的能力。這就是抗生素胡亂停藥可能引發的狀況，也是「超級細菌」的來源。

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疫苗也一樣，因目前疫苗仍在接種期間，有一部分人有免疫力病毒無法入侵。但因不足以產生群體免疫，病毒繼續廣泛傳播，有免疫力的人就成為病毒壓力來源，刺激進化，適應疫苗引發的抗體反應。

這意味疫苗不但可能變得無效，原先感染新冠肺炎的康復者更有可能因抗體無法應付而再次染病，導致疫情再爆發。因此專家呼籲全球加快疫苗接種步伐，讓群體免疫起作用，直接消滅病毒，不給予病毒變種的機會。