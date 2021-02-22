新冠肺炎｜世衛專家質疑中國指病毒經冷鏈輸入說法

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-22 12:41

世界衛生組織（WHO）新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）溯源國際專家組成員前田健2月21日表示，對中國對於新冠病毒源頭的主張持懷疑立場，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也於當日再次指責中國沒提供足夠的疫情原始數據。

日本共同社2月21日報道，前田健表示，對於北京提出新冠病毒經由冷鏈從海外輸入中國的說法，專家組的想法和中方有分歧，認為不是經冷鏈輸入，有必要儘早展開進一步調查。專家組曾提出希望掌握可能成為中間宿主的活體哺乳類動物交易情況，但中方主張稱調查結果顯示當時市場內沒有活的哺乳類，但承認市場有過兔子和鼬獾的食用肉。

前田健表示，調查開始時沒有集齊必要的數據，「時間很急」，但後來感覺中方「沒有隱藏（訊息）的意圖」。他同時表示，「想要了解的情況還有很多，也留有課題」。

據美國全國共同廣播電台（NPR）報道，沙利文於2月21日再次表示，美國政府對中國提供給世衛組織關於新冠病毒起源的數據有「擔憂」。

沙利文表示，「我們需要一個世衛組織領導下的可信、公開、透明的國際調查」，拜登（Joe Biden）政府對世衛組織即將公布的報吿「存在疑問」。隨後，他繼續指責中國，聲稱不認為「中國提供了足夠的關於新冠肺炎（COVID-19）疫情傳播的原始數據，中國和世衛組織都應該在這件事上更進一步」。

這並不是沙利文第一次對世衛組織在中國的工作表達「擔憂」，他曾在2月13日表示，專家組的報吿必須是獨立的，中國必須提供疫情初期的一切原始數據。