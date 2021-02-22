印度洪災或與美國有關？　冷戰時代為監視中國遺留監測器爆炸

撰文： 何瑞瑩 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-22 19:00

印度北部地區於2月7日發生因冰川斷裂導致的潰壩事故，數十人死亡，數百人失蹤。儘管科學家們認為這場洪災是出於自然原因，但對於當地村民來說，還有一個可能性正在流傳。

+ 8 + 8 + 8

英國廣播公司（BBC）報道，指當地正在流傳一個說法，是位於喜馬拉雅山脈上的北阿肯德邦雷尼村附近高山上，在積雪和岩石下埋藏着的核能監測器「爆炸」，引發了洪災。

美國曾在20世紀60年代與印度合作，在喜馬拉雅山脈多地放置使用鈈原料推動的監測設備，以監視中國的核武及導彈發射裝置。

美國中央情報局（CIA）當年僱傭美國登山者執行這個任務，共有14名美國登山者參與這一行動，並三次攀登楠達德維山。在三年多的時間裏，登山者在喜馬拉雅山脈上安裝多個監控裝置，不過在一次登山任務中，他們丟失了部分裝置。

沒有人知道這些裝置去向，它們很可能已埋在積雪和岩石中。不過由於使用的鈈同位素與核彈使用的不同，裝置運作方式也不同，爆炸的可能十分低。一般認為這次洪災與氣候變化造成的冰川斷裂有關。

不過，使用鈈作為核動力裝置中的放射源，仍有機會泄漏，污染恒河源頭進入印度河水系統中。曾參與過這項探測活動的美國登山者麥卡錫（Jim McCarthy）稱，「這個裝置遭遇被卡在冰川裏了，天知道會發生什麼事。」