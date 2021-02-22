中印衝突｜團長祁發寶康復出院　顱骨模型證頭骨曾大範圍碎裂

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-22 11:42

中印兩軍部隊去年6月15日在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突，雙方均有傷亡。《解放軍報》上周五（19日）首次披露當時細節，除了證實4名解放軍陣亡，南疆軍區某邊防團團長祁發寶當日亦成為印方的重點攻擊目標，頭部重創。 內地傳媒昨日（21日）報道，經陸軍軍醫大學附屬醫院救治，祁發寶已於農曆新年前康復。

報道指，祁發寶於農曆新年前康復，並於年初九與朋友見面合影。甘肅武威市是祁發寶的家鄉，當地政府昨日亦派出慰問團遠赴新疆探望。祁發寶介紹自己的受傷情況時，手上拿着一個3D打印的顱骨模型，當中部分位置有較大面積的缺損，而祁發寶的頭部依舊看到清晰的傷痕，可見當時頭骨有大範圍碎裂。

據央視新聞報道，祁發寶戍邊20多年期間，曾遭遇幾十次暴風雪和泥石流，13次與死神擦肩。2005年7月，祁發寶騎馬巡邏途經一段不足50厘米寬的馬道時，軍馬突失前蹄摔下懸崖，他被重重摔在懸崖邊上，後背被劃出6、7道傷口，鮮血直流。

身處高原，祁發寶和戰友在巡邏時會遭遇暴風雪的襲擊。他們曾在翻越海拔5000多米的某達坂時，巡邏車的4個車輪都陷入積雪中，道路也被大雪覆蓋。當時，生病未癒、四肢無力的祁發寶立即取起鐵鍬開始挖雪，直至6小時後才打通5公里的道路，他卻突發肺水腫，因搶救及時才挽回性命。

+ 19 + 19 + 19

戍邊逾20年，祁發寶與家人總是聚少離多，但他已將軍營當成家，將戰士們當成家人，「親人的感情債可以慢慢還，戍邊大事耽誤不起」。對於多次經歷生死，面對肩上的責任時，祁發寶認為並非所有人都能理解他的選擇，「但我無怨無悔！」。

中印衝突︱軍媒首證4名解放軍陣亡：為救戰友衝入石頭雨、棍棒陣

+ 6 + 6 + 6

（綜合報道）