新冠肺炎｜印度疫苗生產商：可迅速調整疫苗應對變種病毒

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-02-23 15:38

印度製藥公司巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）和生物科技有限公司（Biological E. Ltd）2月22日表示，一旦確認新病毒的基因序列，他們可以迅速修改其新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗產品，以對抗新的變種。

據路透社2月23日報道，最近幾個月，印度證實了首先在巴西、英國和南非發現的變異病毒的存在，這被認為是印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）和喀拉拉邦（Kerala）病例激增的原因。印度報吿的新冠感染病例數超過1,100萬，僅次於確診病例最高的美國，死亡人數約為15.6萬。

印度國立醫學研究理事會（ICMR）的副總幹事古普塔（Nivedita Gupta）在亞洲生物醫學會議上說：「由於我們看到再次出現大量病例，我們正在從熱點和聚集地區採集樣本，並試圖對它們進行排序。」

報道指出，印度是世界上最大的疫苗生產國，該國企業已承諾生產數十億劑COVID-19疫苗。Bharat生物技術公司主席艾拉（Krishna Ella）表示，其公司主要需要ICMR或世界衛生組織提供的任何變種基因序列的數據，以便迅速研製出有效的疫苗。

ICMR和Bharat生物技術公司合作開發了印度首個國產COVID-19疫苗，此款疫苗與阿斯利康（AstraZeneca）和牛津大學（Oxford University）授權的另一種疫苗正用於該國的免疫接種運動。自1月中旬以來，該國的免疫接種運動已覆蓋1,000多萬人。