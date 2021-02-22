新冠肺炎｜印度現240種變種病毒　專家：群體免疫幾乎「不可能」

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-22 12:52

印度衛生官員2月20日表示，要印度達至對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）群體免疫將有如「不可能任務」。因為除了要有高達80%的人口免疫外，印度還出現了240種的變種病毒，可能降低疫苗效用甚至令康復者再度感染。

圖為2月13日，印度新德里一個疫苗注射中心。醫護人員正為當地居民施打疫苗。（Reuters）

全印醫學科學研究所（AIIMS）主任古雷利亞（Randeep Guleria）2月20日接受印度新德里電視台（NDTV）訪問時，表示疫苗接種達至群體免疫相當困難，有如「不可能任務」。他指出目前在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）發現的變種病毒種，較原本病毒更容易傳染及危險。

古雷利亞表示，目前在印度已發現240種不同的變種新冠病毒，可能是某些地區疫情反彈的原因。他指出某些變種病毒會發展出躲避抗體攻擊的機制，降低疫苗效用，甚至有令康復者再度感染的可能。因此他表示要成功抗疫，最基本的還是需要養成衛生習慣，遵守防疫措施。

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病毒變種可以在病毒繁殖複製期間出現，但變種一般對病毒本身特性無改變，甚至有變弱的可能，而這些變種一般不會被特別紀錄。只有在變強，如加強毒性、感染力或產生抵抗抗體作用，才會成為焦點，如英國或南非的變種病毒株。