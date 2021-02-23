墨西哥毒梟妻涉販毒於美國被捕　選美出身黑幫阿嫂曾參演真人騷

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-23 16:23

墨西哥毒梟「矮仔」古斯曼（Joaquin Guzman）的妻子科羅內爾（Emma Coronel Aispuro）涉協助丈夫經營販毒生意和策劃逃獄，2月22日於美國維珍尼亞州被捕。估計科羅內爾將於23日於華盛頓的聯邦法院出庭應訊。

科羅內爾被控串謀於美國分發可卡因、冰毒、海洛英和大麻。司法部還指科羅內爾有份協助丈夫2015年逃離墨西哥監獄和於古斯曼引渡到美國前參與策劃第二次的逃獄。法院文件提到，科羅內爾等人購買監獄附近的土地、軍火和裝甲車，並將全球定位系統手錶偷運給古斯曼，讓他們可以確定古斯曼的行蹤，建設入口方便隧道供古斯曼逃脫。

古斯曼是墨西哥最惡名昭彰的販毒集團「錫那羅亞販毒集團」（Sinaloa Cartel）首腦。2017年，他被引渡到美國，2019年7月遭判終身監禁。

31歲的科羅內爾擁有美墨雙重國籍。她來自墨西哥販毒「金三角」之一的杜蘭戈州（Durango），父親伊內斯（Ines Coronel Barreras）也是毒販，2017年因為販毒被判入獄。

科羅內爾和古斯曼年紀相差逾30年，但仍然無阻二人墮入愛河。2007年，年僅18歲的科羅內爾決定與古斯曼步入教堂訂下婚盟，成為墨西哥的頭條。2011年，二人的孖女出生。科羅內爾接受傳媒訪問時曾強調對古斯曼的忠貞不移，並稱專注養育他們的愛女。

古斯曼後來於美國接受審訊。每當古斯曼出庭，他總會尋找妻子的身影並揮手打招呼。他們雖然不能與對方說話，但他們的目光都成為傳媒的焦點。負責報道審訊的墨西哥記者維加（Miguel Angel Vega）指，「因為她不准說任何事情」，他們就似是「靜寂無聲的愛情故事」，「看着這個新案件將發生什麼事真的很有趣」，「這就似是肥皂劇」。

科羅內爾年輕時是選美冠軍，她以一身設計師服裝的打扮於紐約旁聽丈夫的審訊也掀起傳媒的關注。2019年，她於美國開設時裝品牌，甚至參加VH1電視台有關黑手黨家庭的真人騷《Cartel Crew》。科羅內爾雖然是「黑幫阿嫂」，但她則認為自己只是普通的女人，「可悲的是，他們不認識我們就批判我們」，「這真苛刻」。