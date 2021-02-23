中美關係｜兩國官員再就伊朗問題通話

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-02-23 20:59

美國總統拜登（Joe Biden）上台後，中美關係是否會改善引發關注。中國外交部2月23日發布聲明稱，中國外交部副部長馬朝旭2月22日應約與美國總統伊朗事務特使馬利（Rob Malley）通電話，雙方就伊朗核問題深入交換意見。

拜登有意讓美國重返伊朗核協議。圖為2021年2月5日，拜登在白宮發表講話。（AP）

中國外交部指，馬朝旭闡述中方在伊核相關問題上的立場和關切。聲明又稱，雙方均表示將致力於政治解決伊核問題，願與有關各方加強對話，共同推動伊核全面協議早日重回正軌。雙方同意就此保持溝通協調。

中國外交部還在另一份聲明中透露，2月22日，馬朝旭應約與伊朗副外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）通電話，重點就伊朗核問題深入交換意見。

聲明稱，雙方強調，近來伊核形勢快速演變，機遇和挑戰並存，美國盡快重返全面協議並解除對伊制裁，是打破當前伊核僵局的關鍵，有關各方應抓住機遇，推動全面協議重返正軌和伊朗核問題的政治外交解決，維護中東地區的和平與穩定。

2月10日的時候，馬朝旭就曾和馬利通話。當天，中國外交部發表聲明說，2月10日，馬朝旭應約與馬利通電話，雙方就伊朗核問題深入交換意見。聲明十分簡單，沒有透露其他內容。

點擊觀看拜登和習近平的照片：

+ 7 + 7 + 7

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊朗核問題全面協議。當時的美國政府是由時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）領導，拜登當時是美國副總統。根據協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會解除對伊制裁。

但是隨着特朗普（Donald Trump）2016年贏得美國大選，伊朗核協議的命運也發生了逆轉。2018年5月，時任美國總統特朗普領導的美國政府單方面退出伊核協議，隨後重啟並追加一系列對伊制裁措施。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行協議部分條款，但承諾所採取措施「可逆」。

拜登2021年1月20日就任美國總統後，有意讓美國重新加入伊朗核協議，伊朗方面也有意重新加入該協議。