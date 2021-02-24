美參院將制定措施加強國內科技業與中國競爭　擬2021年春季前提案

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-02-24 10:30

美國與中國競爭將出台一攬子措施。美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）2月23日表示，他已指示議員們制定一系列措施來對抗中國的崛起。

2021年2月3日，美國參議院多數黨領袖舒默（右）在國會大廈發表講話。（AP）

據英國路透社報道，美國參議院多數黨領袖舒默2月23日表示，他已指示議員們制定一系列措施來對抗中國的崛起，利用國會兩黨對北京的強硬態度來加強美國科技行業，並打擊中國的「不公平」行為。

舒默在每周的新聞發布會上說，他已經指示各委員會根據他於2020年提出的一項立法起草一份兩黨法案，尋求1,000億美元的資金，以促進從人工智能到量子計算和半導體等關鍵技術領域的研究。

舒默表示，2021年的一攬子計劃將針對美國製造業、科學技術、供應鏈和半導體領域的投資。舒默補充稱，他打算在2021年春天之前在參議院提出一項法案。

舒默在新聞發布會上說：「今天，在我們的核心會議上，我指示相關委員會的主席和成員開始起草一套立法方案，以在競爭中擊敗中國，並為美國創造新的就業機會。」

舒默說：「我希望這項法案能解決美國的短期和長期計劃，以保護我們的半導體供應鏈，並保持我們在人工智能、5G、量子計算、生物醫學研究、儲存等方面領先的地位，所有這些都是法案的一部分。」

美國半導體工業協會（Semiconductor Industry Association）對舒默的聲明表示歡迎，並敦促拜登和國會「大膽」投資於國內半導體製造和研究。