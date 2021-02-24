緬甸政變｜文件披露印尼外長訪緬　示威團體讉責等於認同軍方政變

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-24 09:37

路透社2月23日取得文件指出，指印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）計劃在2月25日訪問緬甸，若屬實將是緬甸政變後首名到訪的外國官員。有示威者反對指，印尼行為等於認同軍方發動政變。

圖為2月22日，仰光持續有示威者遊行，抗議軍方發動政變。（Reuters）

路透社取得一封日期是2月23日、由緬甸運輸部發出的信件，蕾特諾將於25日早上飛抵緬甸首都內比都（Naypyitaw），並在數小時後離開。報道指蕾特諾將與緬甸軍政府舉行特別會議，要求軍政府承諾舉行公正及具包容性的選舉。

有緬甸示威團體對印尼外長訪問的行動感到憤怒，緬甸社運組織「未來國家聯盟」（Future Nation Alliance）發表聲明，強烈反對印尼派出政府代表到訪緬甸，與發動政變的軍方進行溝通，形容等同認同軍方發動政變。

組織要求外國官員應與「緬甸聯邦議會委員會」（Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw，CRPH）代表廷林昂（Htin Lin Aung）會面，CRPH由被罷免國會議員組成，組織稱廷林昂才是「唯一負責外交的官員」。

印尼外交部發言人表示，蕾特諾現身在泰國，之後可能到訪區內其他國家，但未有證實是哪一國。