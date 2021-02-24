數據分析公司：TikTok縮減印度人手　於新加坡增聘員工

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-02-24 15:01

《印度時報》1月報道，中國應用程式抖音海外版TikTok將於印度被永久禁用。全球數據公司（GlobalData）2月23日稱，字節跳動逐漸開始於印度裁員，並於新加坡加大招聘力度。

全球數據公司商業基礎分析師Ajay Thalluri表示，「基於潛在的國家安全風險，中美貿易關係緊張，字節跳動需要找到中立的地方，因此計劃將新加坡作為除了中國之外，亞太地區的另一個中心。」

公司表示，字節跳動正在招聘，提高使用者滲透率和增長、加強數據中心、與當地品牌合作，還將創建銷售和營銷團隊。同時，字節跳動也在增強於中國、美國、中東、非洲和中南美的存在。

石英財經網站（Quartz）報道，TikTok甚至曾考慮將總部從中國遷往印度，爭取於公司最大的海外市場贏得信譽。然而，印度當局卻毫不留情。《印度時報》1月26日報道，印度針對TikTok的禁令是永久的。隨後，TikTok開始縮減印度團隊，並重新尋找其他國家進行合作。

印度總理莫迪（Narendra Modi）2020年6月封殺TikTok前，TikTok曾經在印度擁有超過2億使用者和超過20萬名網紅使用者。此前，字節跳動還計劃於印度投資10億美元，並招聘大量印度員工。