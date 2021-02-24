韓國漁船翻沉　56歲船員慘困水底　靠船內氣穴苦撐40小時奇蹟獲救

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-24 15:59

韓國近日發生一宗漁船翻覆事故，造成6人失蹤，但其中1人靠着船內的氣穴（air pocket）苦撐40個小時，戲劇性成功獲救。

《朝鮮日報》引述浦項海洋警察署說法指出，這宗事件發生於19日晚間近7時，地點位於慶尚北道慶州浦項以東約42公里海域。當時，一艘近10噸的紅蟹捕撈船巨龍號沉沒，海警與海軍隨即出動，冒着每秒12至16米的強風與大浪，連夜展開搜救。

報道指海警為尋找船內可能的倖存者，於搜救第三天的21日早上，派出潛水人員進入海中，先敲擊船體十數次，在一無所獲的情況下，再進入漁船內部搜尋，最後在存放海鮮的船尾魚艙發現56歲的柳姓輪機長，隨即將他送上直升機，載往醫院救治（點擊放大）▼▼▼

海警人士指出：「出事海域的海水溫度約在攝氏12度左右，比大眾澡堂冷水池的溫度要低。漁船翻覆後，他（柳姓輪機長）似乎靠着空魚艙的剩餘空氣，奇蹟似的存活了下來。」

報道指船隻翻覆時，氣穴可預防船內空氣流失，被稱為「最後的生命空間」。柳姓輪機長獲救當時已處於低溫狀態，但意識仍相當清楚，並向海警報告稱他在漁船翻覆前，曾看到另外4名船員穿着救生衣離開，「我原本也打算逃出去，但沒能成功」。

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