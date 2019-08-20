台少女慘遭生母及繼父禁錮3年　靠吊賣零食賺錢買手機上網終獲救

台灣新聞
撰文：
最後更新日期：

台灣桃園市余姓婦人夫妻離異後，她帶著女兒與張姓男子再婚，生母與繼父兩人疑因不滿19歲少女不服管教，竟將該少女一人囚禁在楊梅區住處2樓長達3年，只能從外面開門，由張姓繼父每一到二週攜帶食物、生活用品給少女使用，3年來獨自一人過著猶如囚犯的奴隸般生活，直到去年10月，該少女透過通訊社群告知網友，警方會同社會局社工、裏長將該少女救出，目前由社會局安置中。

桃園地檢署19日指出，余姓婦人（37歲）、張男（42歲）分別是該少女的生母、繼父，理應保護照顧少女，兩人竟認為少女因為不服管教，就將該少女私自囚禁長達3年，提供不良飲食、醫療及生活環境，剝奪少女身心健全發育，類似在奴隸不自由地位，對少女身心發展戕害，余姓生母、張姓繼父涉及刑法私行拘禁罪、妨害幼童發育罪、使人為奴隸罪等罪嫌起訴，兩人犯後毫無悔意、態度惡劣，檢方偵結將兩人依家暴妨害自由起訴，並建請法官依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

被囚三年仍不放棄！少女靠自己得救詳細經過（點圖閲讀）↓↓↓

余姓婦人、張男坦承將少女反鎖住處2樓，住處1、2樓及2、3樓的門都上鎖，少女沒有鑰匙無法出門。生母否認囚禁少女，更辯稱是少女在5年前唸書時發生男女關係，又不服管教，因此將她關在房子內，沒有限制少女自由，但限制與男生交往，只是出外要告知與誰出去，她不認為囚禁女兒限制自由。

綁匪突襲奧利地三項鐵人冠軍　被毆受虐差點沒命　最後靠這招逃生
惡魔老闆凌虐員工幼女　剃光頭、飲尿、逼口交　自稱同性戀圖脫罪
台九旬翁拒午睡　惡新抱噴殺蟲劑腳踏胸口　虐死老爺推說跌親
台狠父與女友殘虐3歲兒40小時　全裸綁露台罰站通宵　滿身排泄物
台母子虐死人家4歲女　3度狂毆斷骨外露趾頭少一截仍拖3周不送院
毛巾勒頸、衣架打頭、營養不良　台夫妻三年虐死兩兒女否認控罪

延伸閲讀：

少女遭囚禁3年奴隸生活 竟是生母與繼父下手

40歲逆齡母親激似大學生 網直呼「根本姊姊吧」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。