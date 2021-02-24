緬甸政變成東盟棘手議題　印尼要做和事佬不容易｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-24 23:25

緬甸自2月初爆發軍方政變後，東盟（ASEAN）立場備受關注，作為東盟國家之一的印尼，外長蕾特諾（Retno Marsudi）2月24日在泰國曼谷與緬甸軍政府外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）展開磋商。但印尼要做「和事佬」並不容易，美國媒體便刊出分析文章指，緬甸局勢為東盟帶來複雜挑戰，當中障礙還包括東盟內部的「不干預原則」。

圖為印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi，右）2015年12月在澳洲悉尼出席2+2會議（Getty）

印尼「方案」惹緬甸示威者不滿

在東盟諸國中，印尼頻頻有動作，路透社2月23日引述消息人士報道，印尼外長本來準備在2月25日出訪緬甸，又打算在東盟內推動計劃，要求緬甸軍方遵守重新舉行大選的承諾，但沒有要求軍方立即釋放緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）。

這個消息引來緬甸示威者不滿，他們到印尼大使館門外集會，批評一旦重新舉辦大選，便代表認同緬甸軍方的政變行為。到了2月24日，印尼外長取消訪問緬甸，改為在曼谷與緬甸軍政府外長會面，又澄清指「支持緬甸再次舉行大選」並非印尼立場。

↓緬甸示威者2月23日到印尼駐仰光大使館附近集會請願↓

做「和事佬」不容易

印尼想做「和事佬」但不見得容易，《外交家》2月23日便刊出文章分析，緬甸軍方政變為東盟帶來複雜挑戰，東盟既想其他強權尊重它在亞洲外交的中立位置，但又經常被指對地區挑戰反應緩慢。

文章又認為，東盟若對緬甸採取行動將面對障礙，包括東盟本身奉行的「不干預內政原則」，意味對緬甸難採取強制行動，甚至東盟官員就算有意要求緬甸軍政府出席東盟的特別峰會，也顯得困難。