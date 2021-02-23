馬來西亞遣返逾千名緬甸非法移民　未理會法庭命令

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-23 23:26

緬甸發生政變後，人權組織入稟馬來西亞法院，試圖阻止大馬遣返逾千名緬甸非法移民回國，法院在2月23日下令暫緩遣返計劃，不過馬來西亞政府同日仍遣返1086名緬甸非法移民，強調當中沒有羅興亞難民或尋求庇護者。

馬來西亞用車把緬甸非法移民接載至港口，再由緬甸派出的3艘軍艦把非法移民接走（Reuters）

馬來西亞：屬自願遣返

馬來西亞原定遣返1200人，結果在2月23日遣返1086人，移民局長多德（Khairul Dzaimee Daud）表示，遭遣返者都是無證的緬甸人，已由緬甸派出的3艘軍艦接回。他強調當中沒有羅興亞難民或尋求庇護者，又指並非強制遣返，「他們都同意返回自己的祖國」。

國際特赦組織（Amnesty International）之前聯同其他人權組織入稟馬來西亞法院試圖阻止計劃，批評馬來西亞此舉是違反國際責任，把人們送回有可能令他們處於險境的國家，結果法院在2月23日下令暫緩遣返計劃，以便在2月24日舉行聽證會，但大馬政府最後未理會法庭命令。

美國與聯合國都曾抨擊馬來西亞的遣返方案，東盟議會人權委員會（APHR）也在2月18日表示，馬來西亞政府應立即暫停有關計劃，稱此舉是「可惡的」（abhorrent）。