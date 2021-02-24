印度恐怖情人求愛被拒　抓女學生頭撞向行駛中火車致重傷

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-02-24 20:59

愛不到就毀了妳！印度一名男子因工作結識21歲女大生，隨後向對方表明想做朋友，後來女大生離職到民營企業上班，男子仍不放棄繼續死纏爛打，等到對方下班後到火車站堵人，在情緒失控下抓着對方撞行駛中的火車，造成女大生臉部傷重爆血。

根據外媒《Interia》報道，這場意外發生在本月19日，女大生接到男子電話表示想見面，嚇得趕緊請媽媽到車站接她，當天晚上8點男子現身車站，穿梭月台到處找人，隨後成功找到母女兩人，雙方爆發言語衝突，男子揚言要在列車進站時跳軌。

3人在月台上爭執很長一段時間，此時列車剛好進站，男子卻突然改變心意，回頭抓住女大生，將她整個人拖至火車旁，甚至把她狠狠壓在地上，並試圖把她塞進月台間隙。

周圍民眾目睹一切後立刻上前營救，但女大生臉部嚴重受傷，當場血流不止，沒想到男子竟趁亂拔腿就跑，荒唐行徑令人訝異。

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