緬甸政變｜印尼外長赴曼谷晤緬泰外長　尋求化解危機

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-25 08:49

印尼外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）2月24日訪問泰國，與泰國外交部長敦．巴穆威奈（Don Pramudwinai）和同樣到訪當地的緬甸新任外交部長吳溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）舉行會談，就緬甸局勢展開斡旋。

蕾特諾於曼谷向記者表示，緬甸人的安康是首要考慮的事情。她回國之後以視像形式出席記者會。她表示，表達了印尼對緬甸局勢的憂慮，「我們要求各方克制和不要使用武力……避免死傷和流血」，並強調需要對話、和解和建立互信。

圖為2021年2月24日，印尼外交部長蕾特諾與緬甸外交部長吳溫納貌倫和泰國外交部長敦．巴穆威奈於曼谷會面。（路透社）

蕾特諾透露，她同樣將上述原則傳達給於政變遭罷免的聯邦議會當選議員。她形容，與緬甸聯邦議會代表委員會有「密集」溝通。

蕾特諾承認原定前往緬甸首都內比都，將印尼的立場和國際社會的期間直接傳達給緬甸。她指，雖然行程需要押後，但不會削弱與緬甸各方建立溝通的意圖，包括軍方和聯邦議會代表委員會。

印尼和東盟其他成員試圖尋求緬甸軍方讓步，緩和緊張局勢，避免再發生暴力事件。東盟相信，與緬甸軍政府對話較制裁等對抗方式較有效達到讓步。