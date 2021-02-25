厄瓜多爾監獄幫派騷亂　增至79人死亡　包括18人被肢解

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-02-25 11:55

厄瓜多爾2月23日有囚犯幫派發生爭鬥，3座監獄發生暴亂，截至目前已經造成79人死亡，包括其中一個監獄發現18名囚犯被肢解。

厄瓜多爾《商報》2月24日報道，厄瓜多爾警方在社交媒體上說，位於瓜亞斯省（Guayas）、科托帕希省（Cotopaxi）和阿蘇艾省（Azuay）的3座監獄23日發生囚犯暴亂事件，起因是囚犯幫派間的爭鬥。當地警方稱，死者均為監獄內發生衝突的在押人員，警方也有數人受傷。

報道稱，厄政府立即責令總警察局成立統一指揮所，部署平息騷亂和調查事宜。厄總統莫雷諾（Lenin Moreno）對當天發生的監獄暴亂事件表示遺憾，並命令警方採取相關安全措施。

報道稱，厄監獄機構負責人在新聞發布會上稱，初步調查顯示，當天發生的多宗監獄騷亂不是獨立事件，而是犯罪組織蓄謀策劃製造的，至少兩個犯罪組織在監獄內為「爭取主導權進行爭鬥」。

報道稱，就在新聞發布會召開後不久，瓜亞斯省的監獄再次發生暴亂，造成另外13人死亡，導致總死亡人數增至75人。

24日，厄監獄管理機構通報訊息顯示，又發現4人死亡，騷亂致死人數上升到79人。在社交媒體上流傳的圖片和影片顯示，囚犯聚集在監獄的屋頂上，警方在監獄周圍巡邏。隨後，突擊小組進入瓜亞斯省的監獄，在行動中使用催淚彈控制局面，一些囚犯縱火以阻止警方的進攻。