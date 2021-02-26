習近平與馬克龍通話　討論加強中法合作

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-26 01:46

中國國家主席習近平2月25日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話，雙方討論就中法，中歐關係、經貿合作以及抗擊疫情等議題。

中國外交部指，習近平認為，中法雙方要在新一年攜手推動發展兩國關係發展，加強互信，尊重和照顧彼此核心利益和重大關心事項，確保重要合作協議，推動能源、航空、農食產品等領域務實合作取得新進展，打造兩國合作新動力。同時支持巴黎建設國際金融中心。

習近平指，相信歐洲發展壯大有利於多極化世界和平、穩定與發展，有利於中歐兩大力量加強合作，共同應對多種全球性挑戰。因此未來雙方須共同努力，推動中歐投資協定早日生效，並表示北京願同巴黎方面探討在中東歐地區開展三方合作，為中歐合作開闢新空間。

他亦提到，中法都是聯合國安理會常任理事國和負責任大國，兩國應該繼續支持多邊主義，推動國際社會堅持公平正義、協商合作、開放包容，為人類早日戰勝新型冠狀病毒（COVID-19）疫情、促進世界和平與發展作出貢獻。

習近平強調願意一同努力，支持世衛（WHO）在國際抗疫合作中發揮作用，共同積極參與「全球合作加速開發、生產、公平獲取新冠肺炎防控新工具」倡議與「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）。

馬克龍表示，法國願以開放和合作態度，推動重要領域合作取得進展，並積極促進歐中交往和合作。他希望歐中雙方共同努力，促使歐中投資協定早日生效。

另外馬克龍期待在寬減非洲債務、應對氣候變化等問題與中國合作，同時讚賞中國為國際抗疫合作所做的貢獻。