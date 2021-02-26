美國貿易代表提名人：中國需履行中美貿易協議承諾

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-26 04:21

美國貿易代表提名人戴琪（Katherine Tai）2月25日在美國參議院財政委員會舉行的聽證會上表示，中國需履行在美中首階段貿易協議中作出的關於「進行結構性改革」的承諾。

戴琪在當天舉行的聽證會上表示，美中首階段貿易協議需要兑現，關於中國國內發生的結構性變化，美方樂於看到這些結構性變化能在中國發生，旨在使美國經濟變得更兼容。

彭博社報道指，這是拜登（Joe Biden）政府在美中首階段貿易協議方面傳達出來的「最有力的信號」，即希望中方履行相關承諾。

2020年12月11日，戴琪獲拜登提名加入團隊，並發表講話。（Getty Images）

路透社則報道，戴琪在聽證會上談及如何保護知識產權，她希望開發新的貿易工具來保護美國的知識產權，而非上屆特朗普（Donald Trump）政府所採用的「301條款」。

她亦表示，即使當今世界看起來已經和2015年美國與亞洲國家達成跨太平洋夥伴關係協議（TPP）時的世界截然不同，華府未來仍會在貿易問題上致力與亞洲國家合作。

戴琪24日在為提名聽證會準備的書面陳詞中亦提到，承諾會與盟友一同與中國較量，並且將對中國採取更加務實的態度。她形容中國既是對手也是夥伴，需要與美國合作應對全球挑戰。