2021彭博風雲人物出爐　蕭美琴及戴琪上榜均具台灣背景

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-22 17:34

隨着美國總統拜登宣誓就任，外界普遍關注美台關係是否會延續特朗普時代以來走向。美媒《彭博》近日選出2021年8大可能左右國際局勢的人物，當中剛歷史性獲邀出席拜登就職典禮的台灣駐美代表蕭美琴，以及獲提名出任美國貿易談判代表、雙親來自台灣的戴琪均有上榜。

報道指，49歲的蕭美琴近日與即將上任的美國國務卿提名人選布林肯（Antony Blinken）通電話，希望提升台灣與拜登政府的關係。在北京方面尋求讓拜登與蔡英文政府關係離間之際，彭博指出，蕭美琴在穩固台美關係上將扮演關鍵角色。另外，台灣外交部在拜登就職後表示，過去駐美代表須透過國會議員、其他組織才能輾轉要參與就職典禮，但今次在美國受疫情影響縮小典禮規模下仍能收到正式邀請函，彰顯了台美間自由、民主、人權共享價值的具體實證。

至於46歲的戴琪向來以進步派民主黨人聞名，且因有能力找出共識而備受民主共和兩黨成員敬重。一旦貿易談判代表的任命獲通過，她勢在是否撤銷特朗普政府已實行的數以十億美元規模的關稅問題上面臨壓力。值得一提的是，雙親來自台灣的戴琪能說流利中文，上任後可能會執行和重新談判中美部分貿易協議，以及處理世貿（WTO）改革，美歐多項貿易爭端等議題。

除了蕭美琴及戴琪，其餘上榜人士包括美國阿拉斯加州聯邦參議員Lisa Murkowski、秘魯總統候選人George Forsyth、美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官Ketanji Brown Jackson、俄羅斯副總理Alexander Novak、以色列新希望黨黨魁Gideon Sa'ar，以及美國環境保護署長提名人選Michael Regan。

（中央社）