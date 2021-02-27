卡舒吉未婚妻指報告帶來公義　美國制裁沙特人員但不包括王儲

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-27 04:39

《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在2018年遇害，美國政府2月26日一份解密報告指，事件由沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）批准。華府同日宣布制裁76人，而卡舒吉的未婚妻認為，報告為他帶來公義。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）宣布「卡舒吉禁令」（Khashoggi Ban），向76名涉嫌直接參與跨境打擊異見者的沙特人實施簽證禁令，指美國不會容忍代表外國政府威脅或襲擊異見人士和記者等的行為。

卡舒吉的未婚妻堅吉茲（Hatice Cengiz）在報告公開後不久，於Twitter上載對方的照片，並加上「為賈邁勒帶來公義」（#justiceforjamal）的標籤。

華府的報告雖然將事件的矛頭指向穆罕默德，不過《華爾街日報》引述一名美國高層官員指，總統拜登（Joe Biden）政府考慮到與沙特長達75年的戰略關係，因此不會將穆罕默德列入制裁名單，但強調利雅德方面就這宗事件失去美國朝野兩黨及民眾的支持。

另外，聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別調查員卡拉馬德（Agnes Callamard）則認為美國應制裁穆罕默德，包括凍結其資產、廢除他免受民事起訴權等，同時要求沙特方面披露卡舒吉如何被害及棄屍地點。