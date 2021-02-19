新加坡憂中美緊張關係升級　星洲外長維文建議及警吿

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-19 18:03

法媒2月18日刊文稱，作為東南亞全球化的十字路口，新加坡擔心身為其重要夥伴的北京和華盛頓之間的緊張關係升級。

法國《費加羅報》新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）說，「我非常擔心，中美之間的關係是我們大家所面對的最重要地緣政治變數。現在，對美國來說，來自中國的戰略挑戰，遠遠超過在冷戰最強勁之時來自蘇聯的挑戰。而且我們的問題，就是想知道北京和華盛頓最終將如何達成一種新妥協。如果它們做不到這一點，我們所享有的絕大部分繁榮與和平將受到威脅。」

維文表示，「我不會把東南亞定義為一個戰場，而是一個機會競技場。我會禮貌地提醒兩個大國，它們在東南亞都有機會。試圖將我們變成附庸或迫使我們選擇一個陣營，將是非常不明智的。」

維文還對中美兩國提出了建議。對於美國，他說「美國應該制定一種適合與中國競爭併合作的戰略，尋求各種機會在東南亞做更多的事情，因為東南亞是一個依然年輕的地區，其生產總值至少在20年內將持續增長，並且將成為中國和美國的重要夥伴。」

2020年8月19日至21日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右一）訪問新加坡，與維文（左一）等人會晤。（新加坡外交部）

對於中國，維文表示，「中國近40年的突飛猛進是不可否認的事實。應該嘗試孤立或遏制這個巨人嗎？我們的意見是最好接納。問題在於，從其影響力來看，我們在全球競技場中沒有給中國提供充足的位置。今天，中國在全球國內生產總值（GDP）中所佔比例為16%，遠多於它2001年加入世界貿易組織之時。如果不作出調整，就會在已定規則之外出現另外一些規則。」