澳洲前總理陸克文：全球將面對危險10年　中美實力前所未有接近

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-28 21:40

澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）於2021年2月6日就中美關係發表看法，稱中美將在接下來10年迎來關鍵性較量。

中美關係迅速惡化，美國政府出台多項措施針對中國。拜登政府考慮3月實施一項規定，使美國商務部能夠禁止其認為對國家安全構成威脅的與技術相關的商業交易。（Reutters）

據新加坡《聯合早報》2月27日報道，陸克文在26日出席新加坡國立大學東亞研究所舉辦的講座上發表講話，稱中美關係將是未來地緣政治、地緣經濟及國際公共衛生變化的核心因素，而東南亞各國政府必須合作，才能塑造和管控這些挑戰。

陸克文指出，接下來的10年對中美而言是不成則敗的關鍵時間點，中美實力將前所未有地接近，這對全球而言將是「危險的10年」。過去35年來支撐中美關係的戰略框架已支離破碎，美國前總統特朗普（Donald Trump）執政時期，美國對中國展開打壓行動，但這種行動在執行上逐漸失去條理。

而中國愈加自信地認為，美國正面臨結構性衰退，中國將迎來「中國世紀」，但其危險指出，在於中國可能低估了美國在政治和經濟上覆原的能力。

陸克文同時強調，儘管中美競爭加劇是不可避免的趨勢，這不意味着危機、衝突和戰爭不可避免。美國在東南亞仍有戰略機會，但拜登（Joe Biden）政府必須順應區域的需求，而不是像特朗普時期那樣違反區域的意願。

這意味着美國得出席東盟的最高級別多邊會議、委派大使和外交人員，並在旅行恢復時優先安排總統訪問本區域，尊重這個區域自身的重要性，聆聽和認真對待東盟國家的核心關切，包括東盟不希望公開選邊的強烈意願，以及回應本區域的經濟和公共衛生訴求。