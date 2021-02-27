逾百槍手闖校園　尼日利亞317名女學生遭擄走背後的「綁架生意」

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-27 16:11

尼日利亞（Nigeria）再爆出駭人的大規模綁架事件，2月26日，西北部扎姆法拉州（Zamfara）一間寄宿中學有逾317名女學生遭擄走，更可怕的是，這已經是當地2個半月來發生的第3宗同類事件。綁架在當地變成一門發展蓬勃的生意，歹徒目標漸由富豪轉向普通人，校園更是成為新目標。

「聽到女孩無助的尖叫聲」

最新事件發生於2月26日凌晨約1時，逾一百名槍手闖進校園，他們破壞學校大閘，向保安開槍，然後走入宿舍叫醒正在睡覺的女學生，把她們集體帶去森林。

有目擊者表示，女學生行走時，歹徒則向天開槍，又有目擊者稱在槍聲外，就是「聽到女孩無助的尖叫聲。」

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目標從富豪轉向學生

綁架成為當地一門發展中的生意，據《華盛頓郵報》報道，在2011年至2020年期間，尼日利亞人支付贖金的金額達到1800萬美元（約1.39億港元），其中60%金額集中在2011年至2020年的下半段，顯示問題愈見嚴重。

報道指，過去歹徒主要向富豪或外國人埋手，但近3年來，變成任何人也可能成為目標，寄宿學校更成為新興的襲擊目標。2020年12月中，同樣在西北部的一間中學有逾300名男學生遭擄走，學生之後獲釋，政府未有透露談判詳情，至2021年2月中，中北部又有一間學校遇襲，40人遭帶走，目前仍然生死未卜。

極端組織博科聖地（Boko Haram）活躍於尼日利亞東北部，但與其他幫派也有聯繫，政府也未能分清最近的綁架事件是共謀者所為，還是有其他人模仿犯罪。

博科聖地曾於2014年闖入尼日利亞奇博克鎮一所中學，擄走200多名女學生，事件極為轟動。在2016年5月曾有一名少女獲救，有被綁架學生家長得悉消息後與孩子相擁而泣（Reuters）

如何解決問題？

當地政府無力對付綁匪，若事件獲得廣泛關注，便只求盡快解決，例如是支付贖金，但就陷入助長綁架生意的循環。

據英國廣播公司（BBC）駐尼日利亞記者瓊斯（Mayeni Jones）指，政客也在尋求其他辦法，例如有議員建議向有意改邪歸正的綁匪提出赦免，此做法在尼日利亞部分地區推行後得到一些正面成效，但問題是放生罪犯的方式，在當地也引來爭議。