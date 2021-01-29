菲律賓空姐疑遭姦殺　遺骸樣本被指偷龍轉鳳　家屬要求挖屍再驗

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-01-29 21:36

菲律賓航空旗下菲航快運（PAL Express）一名23歲空姐達塞拉（Christine Angelica Dacera）元旦日被發現死在酒店房間內，生前疑遭輪姦。其家屬1月29日指控警方將驗屍樣本偷龍轉鳳，並指他們不惜開棺挖屍，亦要對比樣本的脱氧核糖核酸（DNA）。

達塞拉母親沙倫（Sharon）及其代表律師雷耶（Brick Reyes）29日出席記者會。後者反駁菲律賓警方對於達塞拉死因的說法。

警方除宣布達塞拉死於主動脈瘤破裂，是自然死亡外，亦指發現她心臟重500克，比正常心臟重200克。警方稱她有生前患有未被診斷出來的高血壓。

代表律師向媒體展示她生前效力菲律賓航空（ Philippine Airlines）時的驗身報告，稱她心臟正常、未有被診斷患有高血壓，亦無心臟擴大的情況。

他已將達塞拉的醫療紀錄交於警方作為證明。

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雷耶他質疑用於檢驗的、達致她死於動脈癗破裂的死因結論的器官樣本，不是從她身上取得的。他說死者家屬懷疑這是另一次掩飾。

他說，家屬要求為所有被指屬於達塞拉的器官樣本作DNA檢測。他們認為，如有需要，可將已下葬的達塞拉遺體掘出來。

11人涉姦殺

達塞拉除夕晚與朋友加利多（Rommel Galido）及塞爾納（John dela Serna）及拉皮南（Clark Rapinan）等合計6人在城市花園大酒店（City Garden Grand Hotel）開派對，加利多因認識另一房間的房客，於是大夥一起玩樂，豈料樂極生悲。

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死者元旦中午被發現陳屍酒店房間的浴缸内。她下體被發現有撕裂傷及精液，身上亦有抓痕及瘀傷。

11名男子涉嫌強姦及殺人被落案檢控，迄今只有3人被捕，但都已獲釋，等候進一步調查。