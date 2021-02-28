中印對峙｜印度官員不滿脱離接觸方案　中國被指拒絕新德里提議

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-02-28 16:11

中印邊境對峙局勢迎來突破，兩軍都從班公湖撤離，但是印度方面對問題解決方案不滿。

彭博社2月28日報道稱，在數十年來死傷最慘重的對抗之後，印度和中國正沿着喜馬拉雅邊界建立非軍事區——此舉激怒了印度安全部門的一些成員。

兩名了解事態發展的印度官員表示，兩國士兵目前將不再在班公湖北岸一段9公里長的區域巡邏。他們說，協議將導致印度從2020年8月在秘密行動中佔領的戰略高地撤退。

報道稱，在此之前，中印曾於2020年在150公里以外的加勒萬河沿岸建立了類似的非軍事區。

這些官員表示，雖然撤軍暫時平息了緊張局勢，但印度安全部門的一些成員認為，建立非軍事區對北京方面有利。

他們表示，印度建議兩國隔天在班公湖周邊巡邏，但是中國拒絕，這引發猜疑。北京的理由是，隔天巡邏的做法會影響其主權。

中國對印度提出的兩國以影響北京主權為理由，隔日在該水域巡邏的提議表示反對，從而提出了懷疑。

印度國防和安全官員曾向政府提出對班公湖附近地區的擔憂，但政府選擇了迅速脱離接觸。

彭博社指出，印度軍方、國防部和總理辦公室都沒有立即回覆彭博社記者的提問。中國外交部則表示，在邊境設立非軍事區是「媒體編造的」。