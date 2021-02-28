疫情下美國歧視亞裔案急增　針對長者屢見不鮮　辱罵至毆打樣樣來

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-28 17:47

美國三藩市一名泰國移居美國的84歲男子早上散步中途遇襲死亡；幾天後，在加州奧克蘭唐人街一名91歲亞裔男子在唐人街被狠推在地上；在2月25日，一名亞裔男子在紐約曼哈頓被人用刀刺傷。這些都是近日在美急增、針對亞裔的種族歧視的事件。

圖為1月31日，一名亞裔老人在紐約被背後路過的人故意從背後推倒跌傷。（NBC News Youtube截圖）

歧視雖然在美國普遍存在，但針對亞裔的歧視與襲擊案，自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後不斷上升。這在亞裔人口特別各稠密的紐約地區尤其明顯，根據亞裔美國人律師公會（Asian American Bar Association of New York）2月10日發布的一份報告，自2020年1月至11月，紐約警局接獲針對亞裔的仇恨犯罪報告數量，較2019年同期增加八倍。

新冠肺炎流行與針對亞裔的歧視上升，很多人都把責任歸咎前總統特朗普（Donald Trump）的煽風點火。特朗普多次稱呼新冠肺炎是「中國病毒」和「功夫流感」（Kung flu），助長仇華風氣，連帶膚色接近的其他亞裔人士遭受歧視。

據美國「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）組織收到的求助，自2020年3月至年底，組織共收到約2800多分報告。超過七成的案件屬口頭騷擾，約9%的個案涉及人身攻擊。

圖為2月25日，美國紐約唐人街。在疫情下唐人街針對亞裔的襲擊事件大增。（Reuters）

以下是一些案件的例子：

一名84歲的泰國移民在加州三藩市散步期間，被人猛烈推倒在地後死亡

一名91歲的老人，在加州奧克蘭街上，被人故意從後方推倒在地上。

一名89歲的中國婦女，在紐約布魯克林被兩人毆打並企圖點火燒傷。

一名61歲的菲律賓裔美國人，在紐約地鐵上遭遇人用鎅刀襲擊割傷臉。

亞裔美國人律師公會指出，當人們為應對疾病或其他危機威脅顯得無助時，會有把邊緣群體當成代罪羔羊的傾向，特朗普的言論有如鼓勵大眾針對亞裔。而一些年長或英語能力較差的人特別容易成為受襲對象，這也是為何長者受襲的案件會增加。

新總統拜登（Joe Biden）上台後不久簽署行政命令，要求打擊日增的歧視和仇外心態。命令中特別指出，仇外心態助長霸凌、騷擾及仇恨犯罪。

不過如此的政策被指力度不足，歧視及仇恨犯罪事件未有減少。紐約美籍亞洲人聯合會（Asian American Federation）決定在2月27日在紐約市政廳附近的曼哈頓下城區發起集會示威。