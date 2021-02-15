美國科技公司招聘條件要「非亞洲人」　掀種族歧視爭議

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在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續之際，包括美國在內部分地區出現針對亞洲人的歧視。美國矽谷一家科技公司日前被發現在招聘網頁中，就因特別寫道需要「非亞洲人」引起種族歧視爭議。公司已撤下廣告並致歉。

有關招聘廣告已經撤下，但網頁紀錄中仍能找到有關資料。（Google截圖）

美國資訊顧問公司Aptude日前於LinkedIn刊登招聘廣告，招請資訊分析工程師。條件除了要具備相關技能和經驗外，還需要「非亞洲人」（Non Asian）及「沒有5至10年工作簽證的問題」。

美國廣播公司（ABC）報道稱相關的「人種條件」令人驚訝。一名正在求職的女子在發現這招聘廣告後，決定向Linkedln投訴並截圖上載，讓公司瞬間成為眾矢之的。

Aptude發表聲明，指他們已把相關招聘廣告撤下，並展開調查。發現這是由於溝通錯誤的關係所致，並指發招聘廣告的員工並沒有任何歧視的意思。公司重申不會容許任何族種歧視，並對事件致歉。

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在新型冠狀病毒肺炎疫情下，包括美國在內部分地區出現針對亞洲人的歧視，部分演變成衝突。如一名日本的音樂家在2020年10月時在紐約，被誤認是中國人遇襲受傷，事件被廣泛報道。

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