緬甸政變｜英媒：昂山素姬領導政黨擬成立臨時政府　與軍政府抗衡

即時國際
撰文：
最後更新日期：

英國媒體報道，緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟正計劃組建臨時政府，與緬甸軍政府抗衡。他們正尋求美國、英國及聯合國等的正式承認。

圖為2月28日，緬甸反軍政府示威者與防暴警察發生衝突。（Reuters）

緬甸聯邦議會被軍政府解散後，未被捕的全國民主聯盟成員成立聯邦議會代表委員會，並在2月23日提名薩薩（Sa Sa）為聯合國代表。俄羅斯衛星通訊社2月28日報道，薩薩接受英國《金融時報》訪問時，表示他們正計劃組建臨時政府，與緬甸軍政府抗衡。

薩薩表示他們為了人民着想，會冒險在國內成立臨時政府。薩薩表示將與國際社會合作，包括中國及印度：「他們會認同寧願有一個安穩的鄰居，多於一個不穩的政權。」

薩薩指責東盟一些成員國與軍政府接觸，並稱國際社會應與他們接觸，而非發動政變的軍方。薩薩稱現在他的工作，是希望國際及民主世界會與他們站在一起。

緬甸示威27天　18死逾30傷迄今最多　仰光與曼德勒「恍如戰場」
緬甸駐聯合國大使覺莫敦遭撤職　曾公開舉「三指手勢」反對政變
緬甸政變｜昂山素姬據報被帶離住所繼續扣押　目前下落不明
緬甸政變｜中國駐聯合國代表：正與各方溝通　推動局勢緩和降溫

緬甸軍方自2月1日發動政變以來示威持續，緬甸駐聯合國前大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）在聯合國公開指責軍政府發動政變，並呼籲國際社會採取措施阻止軍方奪權，恢復當地民主政治。覺莫敦之後遭軍政府撤職。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。