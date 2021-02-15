哈里王子夫婦情人節宣布喜訊　梅根再度懷孕　阿奇準備做哥哥

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英國哈里王子（Prince Harry）與妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan，Duchess of Sussex）於2月14日宣布，梅根再度懷孕。他們1歲的長子阿奇（Archie）準備做哥哥。

天空新聞台（Sky News）14日報道，哈里王子夫婦的發言人表示：「我們證實，阿奇準備做大哥哥。」發言人稱，薩塞克斯公爵夫婦極度高興地期待着第2名孩子。

哈里王子夫婦的友人、攝影師哈里曼（Misan Harriman）在Twitter上公布一張由他拍攝的黑白照片。照片顯示，哈里王子坐在草地上，梅根則躺在他的腿上、並輕撫着孕肚。

英國王室：圖為2019年9月25日，英國哈里王子（右）與抱着兒子阿奇的妻子梅根（中），一起到訪南非。（Reuters）

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梅根於2020年11月25日在《紐約時報》刊出文章，表示自己在同年7月曾經歷流產的傷痛。

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