哈里王子夫婦情人節宣布喜訊　梅根再度懷孕　阿奇準備做哥哥

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-15 04:46

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan，Duchess of Sussex）於2月14日宣布，梅根再度懷孕。他們1歲的長子阿奇（Archie）準備做哥哥。

天空新聞台（Sky News）14日報道，哈里王子夫婦的發言人表示：「我們證實，阿奇準備做大哥哥。」發言人稱，薩塞克斯公爵夫婦極度高興地期待着第2名孩子。

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9 — Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021

哈里王子夫婦的友人、攝影師哈里曼（Misan Harriman）在Twitter上公布一張由他拍攝的黑白照片。照片顯示，哈里王子坐在草地上，梅根則躺在他的腿上、並輕撫着孕肚。

英國王室：圖為2019年9月25日，英國哈里王子（右）與抱着兒子阿奇的妻子梅根（中），一起到訪南非。（Reuters）

梅根於2020年11月25日在《紐約時報》刊出文章，表示自己在同年7月曾經歷流產的傷痛。