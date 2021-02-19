哈里梅根確定不恢復「在職王室成員」身份　白金漢宮：感難過

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-19 21:31

英國王室2月19日發聲明表示，哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）已向英女王確認，兩人不會恢復「在職王室成員」（working members）身份，路透社形容這是最終的分裂（final split）。白金漢宮稱，所有人都對此感到難過，但強調兩人依舊是家庭中備受喜愛的成員。

英國王室：圖為2019年9月25日，英國哈里王子（右）與抱着兒子阿奇的妻子梅根（中），一起到訪南非。（Reuters）

交回榮譽軍事任命與贊助人身份

聲明指，兩人目前持有的榮譽軍事任命及王室贊助人身份都將交回給英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth），然後再由女王分配給在職王室成員。

哈里王子與梅根在2020年1月中宣布不再使用殿下（HRH）銜頭，也不再是在職王室成員。英國白金漢宮指，雙方當時均同意有1年的審視期，如今哈里王子與家人溝通後，決定不會重新擔任在職成員。

聲明稱，所有人都對哈里夫婦的決定感到難過，但兩人將繼續是家庭中備受喜愛的成員。

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何謂「非在職王室成員」？

在職王室成員和非在職王室成員都是王室成員。威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge），以及哈里與梅根過去也同屬在職王室成員，可享用支持王室職務的公帑，但需要全職履行王室責任。

至於英國安德魯王子（Prince Andrew）的兩名女兒，阿特麗斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮亞公主（Princess Eugenie）則是非在職王室成員，在王室之外有工作。

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