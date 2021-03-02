美國未懲罰沙特王儲　白宮辯護：通常不會制裁外國政府領袖

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-02 11:15

美國情報報告認定沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）批准殺害《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi），但華府未有對王儲實施任何制裁。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）3月1日就華府的決定辯護。

普薩基出席記者會時表示，上周對沙特的制裁是重要一步，因為回應了沙特針對、監視、騷擾和威脅異見人士和記者的行為。她指，美國的國家安全團隊相信，這是防止同類罪行再次發生的最佳方式。

普薩基未有排除未來對沙特王儲實施制裁，但指美國通常都不會制裁與美國維持外交關係的國家領袖。她指，官員也表明美國將重新標定（recalibrate）兩國關係，包括改變總統拜登（Joe Biden）與沙特領袖溝通的方式，以及終止支持沙特於也門主導的攻擊行動。

圖為2021年3月1日，美國白宮發言人普薩基出席記者會回答記者的提問。（美聯社）

國務院發言人普賴斯（Ned Price）同日出席記者會則指出，美國關注沙特未來的舉止，「這就我們不會視美沙關係破裂而是重新標定的部份原因」。他表示，美國歡迎沙特釋放兩名人權社運人士，但促利雅得撤銷兩人的旅遊禁令。