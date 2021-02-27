拜登：3月1日會有關於沙特阿拉伯的宣布

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-28 07:22

美國總統拜登（Joe Biden）2月26日預吿，美國與沙特阿拉伯的關係將發生巨大變化。

路透社27日報道，拜登26日接受美國環球電視網（Univison）訪問時，談及美國與沙特的關係。他表示，他向沙特國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）稱，自己將追究其侵犯人權的責任，並且美國3月1日將宣布對沙特的雙邊關係有重大變化。

拜登27日再被問到沙特問題時，重申3月1日宣布一事，但沒有透露更多內容。

卡舒吉2018月10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館後失蹤，其後證實遭到殺害。（AP）

美國國家情報總監辦公室在26日公布一份解密的評估報吿，報吿顯示沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）批准2018年10月「俘獲或殺死」《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggl）的行動。

美國財政部同天宣布制裁參與殺害卡舒吉的涉案人員和組織實，國務卿布林肯（Anthony Blinken）當天亦表示，向76名來自沙特的人士實施簽證限制。

就華府公布調查報吿稱沙特王儲曾批准殺害卡舒吉一事，沙特阿拉伯表明完全拒絕接受該報吿，批評報吿進行「負面、錯誤和不可接受」的評估。