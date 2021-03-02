卡舒吉被殺｜沙特阿拉伯駐聯合國大使斥美國報告無提供確鑿證據

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-02 10:57

沙特阿拉伯駐聯合國大使穆阿利米（Abdallah Al-Mouallimi）3月1日表示，美國情報部門報告指沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）與記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺有牽連，並無確鑿的證據。

卡舒吉2018月10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館後失蹤，其後證實遭到殺害。（AP）

穆阿利米當天在Twitter稱：「報告（僅）是基於可以，應該和想做，以及並非接近毫無疑問地證明這一指控。」「王儲勇敢地接受道德責任，提出控訴至司法系統並承諾改革情報機構。結案！」

The report therefore is based on could've, should've and would've and does not rise to anywhere close to proving the accusation beyond reasonable doubt. — Abdallah AlMouallimi (@amouallimi) March 1, 2021

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）同日在記者會指：「我們非常關注於（沙特的）未來行為，這是我們為何不把其視為（美國與沙特關係）破裂的一部分，而是重新調整」。他稱美方期望沙特能改善其人權記錄。