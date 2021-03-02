英國王室｜菲臘親王轉院接受治療　英媒：王室氣氛起重大變化

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-02 15:30

英國菲臘親王（Prince Philip）3月1日轉往心臟專科醫院繼續接受治療。英國傳媒引述消息人士指，王室氣氛起重大變化，職員和所有王室成員都團結為菲臘禱告。有人表示，相比起哈里王子（Prince Harry）即將播出的訪問，王室目前有更加重要的事情要擔心。

《鏡報》引述王室知情人士指，過去11個月的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來，王室一直努力保護英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）和菲臘安全，但當所有人察覺菲臘短時間不會出院，氣氛出現了轉變。

《電訊報》引述王室幕僚表示，王室的注意力全盤集中於菲臘。其中一人指，王室很擔心菲臘，他們關注的是菲臘，而不是哈里王子和梅根（Meghan）接受奧花雲費（Oprah Winfrey）的訪問，「他們有更重要的事情要擔心」。

圖為2021年3月1日，英國菲臘親王由救護車接載轉院。（美聯社）

菲臘2月16日入住愛德華七世醫院（King Edward VII's Hospital），迄今只有查理斯王子（Prince Charles）一位王室成員曾親身探望。王室消息人士指出，雖然菲臘從未留醫如此長的時間，但醫生只是出於謹慎。

英格蘭國民保健署心臟病專家馬爾霍特拉（Aseem Malhotra）估計，如果菲臘是心臟受到感染，可能需要留院四至六周。不過他猜測，也有可能是其他部位受到感染，「菲臘有可能是尿道或胸部感染，導致心臟承受負荷，因此需要送往心臟病專科中心，確保接受感染治療時心臟功能正常。」