英國王室｜菲臘親王為第3長壽成員　歷年病史一覽

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）丈夫菲臘親王（Prince Philip）4月9日逝世，終年99歲。
菲臘親王是英國王室中第3長壽的成員，只有享年102歲的愛麗絲王妃（Princess Alice, Duchess of Gloucester）及享年101歲的王太后（Queen Mother）比他長壽。
至97歲才放棄駕車
菲臘親王近年出現大大小小的健康問題，包括2018年4月曾入院接受髖關節置換手術。
他備受關注的另一事件，是在2019年1月發生的交通意外。他當時駕車與另一輛車相撞，當時他已是97歲高齡，幸好他在車禍中沒有受傷，在撞車後一個月，他終決定放棄駕駛執照。
菲臘親王：圖為2011年5月18日，英女王（右）與菲臘親王（左）在愛爾蘭出席活動。（Getty）
《電訊報》（The Telegraph）3月3日報道，菲臘親王自1967年以來身體曾出現以下問題並接受治療：
1967年：接受手術切除右手腕的囊腫
1987年：接受小腸氣手術
1996年：接受手術切除鼻組織增生
2006年5月：頸部有神經壓迫問題
2008年4月：入院治療胸腔感染
菲臘親王：圖為2018年10月12日，英國菲臘親王在溫莎堡出席尤金妮公主的婚禮。（Getty）
2010年6月：接受手術，治療左手的腕管綜合症
2011年12月：因胸口痛而入院，被診斷為冠狀動脈栓塞，接受了「通波仔」手術
2012年6月：入院治療膀胱感染
2012年8月：再次入院治療膀胱感染
↓相關圖輯：英女王與菲臘親王1947年結婚時的場景，點擊圖輯放大觀看：
2013年6月：接受腹部探測手術
2017年6月：入院治療感染，感染由本身的健康問題引起
2018年4月：入院接受髖關節置換手術
2019年1月：他駕駛的車輛與另一輛車相撞，他沒有受傷，但仍有看醫生、以作預防措施