英國王室｜菲臘親王為第3長壽成員　歷年病史一覽

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-09 19:17

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）丈夫菲臘親王（Prince Philip）4月9日逝世，終年99歲。 菲臘親王是英國王室中第3長壽的成員，只有享年102歲的愛麗絲王妃（Princess Alice, Duchess of Gloucester）及享年101歲的王太后（Queen Mother）比他長壽。

至97歲才放棄駕車

菲臘親王近年出現大大小小的健康問題，包括2018年4月曾入院接受髖關節置換手術。

他備受關注的另一事件，是在2019年1月發生的交通意外。他當時駕車與另一輛車相撞，當時他已是97歲高齡，幸好他在車禍中沒有受傷，在撞車後一個月，他終決定放棄駕駛執照。

菲臘親王：圖為2011年5月18日，英女王（右）與菲臘親王（左）在愛爾蘭出席活動。（Getty）

《電訊報》（The Telegraph）3月3日報道，菲臘親王自1967年以來身體曾出現以下問題並接受治療：

1967年：接受手術切除右手腕的囊腫

1987年：接受小腸氣手術

1996年：接受手術切除鼻組織增生

2006年5月：頸部有神經壓迫問題

2008年4月：入院治療胸腔感染

菲臘親王：圖為2018年10月12日，英國菲臘親王在溫莎堡出席尤金妮公主的婚禮。（Getty）

2010年6月：接受手術，治療左手的腕管綜合症

2011年12月：因胸口痛而入院，被診斷為冠狀動脈栓塞，接受了「通波仔」手術

2012年6月：入院治療膀胱感染

2012年8月：再次入院治療膀胱感染

↓相關圖輯：英女王與菲臘親王1947年結婚時的場景，點擊圖輯放大觀看：

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2013年6月：接受腹部探測手術

2017年6月：入院治療感染，感染由本身的健康問題引起

2018年4月：入院接受髖關節置換手術

2019年1月：他駕駛的車輛與另一輛車相撞，他沒有受傷，但仍有看醫生、以作預防措施