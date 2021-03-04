美國務卿布林肯發表外交政策　呼籲盟友共同應對中國挑戰

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-03-04 05:36

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月3日發表外交政策演說，談到美中關係時，認為中國是唯一一個能夠對美國所倡導的國際秩序構成挑戰的國家，因此需要與盟友共同應對。

布林肯稱，美國外交政策的當務之急是維護美式民主價值觀，否則中俄這樣的競爭對手將利用一些機會去質疑美國的民主力量，因此不能讓它們輕易得逞。

他指出如何處理與中國的關係是美國21世紀所面臨的最大地緣政治考驗，中國對美國構成的挑戰與俄羅斯、伊朗以及朝鮮等國對美國構成的挑戰不同，因為中國是唯一在經濟領域、外交領域、軍事領域以及技術領域擁有力量的國家，能夠對穩定、開放的國際體系構成嚴峻挑戰，而該體系是為美國民眾的利益和價值觀服務。

布林肯表示，美中關係將會應合作時就合作，應對抗時就對抗，令美國能夠「以強勢的姿態同中國打交道」，因此美國需要與盟友和夥伴合作，而非貶低它們。他指出，在新疆人權受到侵犯、以及香港的民主遭到打壓時，就應挺身而出捍衛共同的價值觀，否則中國將會更加肆無忌憚。

他亦指出，總統拜登（Joe Biden）已承諾，外交永遠是美國處理對外問題的首要手段，而非軍事行動。不過當美國民眾的生命及國家利益受到威脅時，華府會毫不猶豫地使用武力。