美國務卿布林肯發表外交政策　呼籲盟友共同應對中國挑戰

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月3日發表外交政策演說，談到美中關係時，認為中國是唯一一個能夠對美國所倡導的國際秩序構成挑戰的國家，因此需要與盟友共同應對。

布林肯稱，美國外交政策的當務之急是維護美式民主價值觀，否則中俄這樣的競爭對手將利用一些機會去質疑美國的民主力量，因此不能讓它們輕易得逞。

他指出如何處理與中國的關係是美國21世紀所面臨的最大地緣政治考驗，中國對美國構成的挑戰與俄羅斯、伊朗以及朝鮮等國對美國構成的挑戰不同，因為中國是唯一在經濟領域、外交領域、軍事領域以及技術領域擁有力量的國家，能夠對穩定、開放的國際體系構成嚴峻挑戰而該體系是為美國民眾的利益和價值觀服務。

布林肯表示，美中關係將會應合作時就合作，應對抗時就對抗，令美國能夠「以強勢的姿態同中國打交道」，因此美國需要與盟友和夥伴合作，而非貶低它們。他指出，在新疆人權受到侵犯、以及香港的民主遭到打壓時，就應挺身而出捍衛共同的價值觀，否則中國將會更加肆無忌憚。

他亦指出，總統拜登（Joe Biden）已承諾，外交永遠是美國處理對外問題的首要手段，而非軍事行動。不過當美國民眾的生命及國家利益受到威脅時，華府會毫不猶豫地使用武力。

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