撰文: 何文翰 最後更新日期: 2021-03-03 15:02

美國國務院3月2日發布國務卿布林肯(Antony Blinken)接受前國務卿希拉里(Hillary Clinton)訪問的內容。他受訪時指,中國國境外的行動更具侵略性,國境內的管治更加高壓,令美中的敵對層面增加,不過雙方在包括氣候變化在內的一些重要議題上仍有合作。

圖為2月26日美國國務卿布林肯在國務院的記者會上發言。(AP)

布林肯在希拉里Podcast節目《你與我和希拉里・克林頓》(You and Me Both with Hillary Clinton,暫譯)上說,堅守信奉的價值觀,是處理中國問題的力量來源。

他續指,所以當美國看到新疆維吾爾族人被送入集中營,看到香港民主遭踐踏時,美國一定要發聲,不能忽視,並讓其他國家加入美方。