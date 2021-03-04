白宮公布戰略方針：中國是唯一有綜合實力挑戰國際體制國家

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-03-04 17:15

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表上任後第一次外交政策演講後，白宮國家安全委員會在同日布一份戰略方針，指出中國是唯一有綜合實力對國際體制作出挑戰的競爭者。

圖為2021年3月3日，白宮公布的《國家安全戰略中期指導方針》封面。這份報告結論寫道，「我們必須顯示民主政體仍然可以為我們的人民帶來實際益處，同時復興美國同盟網絡與夥伴關係。」（白宮官方網站）

白宮國家安全委員會3月3日公布了《國家安全戰略中期指導方針》（Interim National Security Strategic Guidance），白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，這份《國家安全戰略中期指導方針》將提供美國政府各部門一個方向，來研究並制定一個全面性的美國國家安全戰略，最終報吿將在2021年稍後時間公布。

這份20多頁的戰略方針，說明美國命運與世界其他部分密不可分，包括正在對抗的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、經濟衰退、種族正義的危機以及氣候危機等。

戰略方針特別指出，世界權力分配正在改變，也帶來新的威脅，特別是中國變得更加強勢，並且在美國競爭者當中，只有中國有潛力結合經濟、外交、軍事與科技力量，持續挑戰一個穩定和開放的國際體系。

↓點圖放大中國解放軍的軍備展示：

+ 6 + 6 + 6

美國國務卿布林肯3月3日發表講話，重覆了戰略方針中的內容，表示中國是「唯一擁有經濟、外交、軍事和技術實力來對穩定和開放的國際體系，所有那些我們希望世界以這種方式運轉的規則、價值觀和關係構成重大挑戰的國家」。

美國國務院消息指出，布林肯強調美國21世紀面臨的「最大地緣政治考驗」就是美國與中國的關係。希林肯認為在應該的時候與中國競爭，在可以的時候與中國合作，在必要的時候需與中國進行對抗。