拜登政府首份國安戰略指南稱捍衛民主　包括香港及新疆等

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-04 12:04

美國白宮3月3日發布《過渡國安戰略指南》，稱美國將確保美國公司在中國開展業務時不需犧牲美國價值觀。報告內文稱，美國並將捍衛民主、人權與人類尊嚴，包括香港、新疆與西藏。在這些議題上，美國將致力於與理念相近國家達成共識。的侵略，和對集體安全、繁榮與民主的威脅。

圖為白宮3月3日發布的《過渡國安戰略指南》封面。（白宮網站）

戰略概述拜登（Joe Biden）政府希望解決的一系列問題，包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及相關的經濟衰退、種族不公平、氣候變化的威脅，以及外國對手增加使用新興科技和利用網絡攻擊美國。

總統拜登在指南中指出，「通過與我們最親密的盟友和夥伴共同合作，以及更新我們國家實力的持久來源，我們就可成功促進美國利益並維護我們的普世價值觀。」

戰略報告特別指出中國和俄羅斯為主要威脅，稱這兩個國家進行了大量投資，目的是試驗美國的實力，及阻止美國捍衛自己在世界各地的利益和盟友，「我們與中國的關係將保持競爭性，應要保持協作的同時，會在必須時作出對抗。」

報告稱，建議加強與其他東南亞國家的關係，藉此對抗中國的影響，並提到會依據美國的長期承諾支持台灣，也會捍衛在香港、新疆與西藏地區的民主、人權和個人尊嚴。