緬甸駐華盛頓使館反對軍方使用武力　聯合國官員呼籲擴大制裁

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-05 04:01

緬甸反政變示威持續，軍方3月3日鎮壓示威，造成38人喪生。該國駐美國華盛頓大使館4日發表聲明，稱對有平民死亡感到痛心，並反對軍方使用致命武力。

緬甸駐華盛頓大使館於Facebook刊登聲明，指對於保安部隊的行動導致參與和平示威的民眾喪生感到非常痛心，同時強烈反對軍方使用致命武力，要求當局只採取最低限度武力以保持克制。

駐聯合國大使羅生門解決

有關聲明是繼駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）之後，再有官方人員批評軍方的鎮壓行動。而覺莫敦曾在聯合國會議公開批評緬甸軍政府發動政變，並呼籲國際社會採取任何必要方法制止這場政變，期間舉起象徵抗爭的「三指手勢」後，遭軍政府解除職務，由副代表丁貌奈（Tin Maung Naing）取代。

不過覺莫敦向聯合國強調自己仍在擔任緬甸駐聯合國大使一職，又稱「反對緬甸民主政府的非法政變肇事者無權撤回我國總統的合法權力」。這宗羅生門發生多天後，緬甸駐聯合國辦事處宣布丁貌奈已經辭職，覺莫敦保留大使職位。

另外聯合國人權調查員安德魯斯（Thomas Andrews）在一份報告指，緬甸軍方每天都加強鎮壓反對政變的民眾，認為各成員國應制裁當地現時由軍方控制石油和天然氣企業，阻截對方最大的收入來源，同時亦凍結緬甸在海外的國有資產，保障公共資金不會被挪用。

路透社同日引述三名消息人士報道，緬甸軍方在政變後企圖從紐約聯邦儲備銀行轉帳10億美元到當地，但遭到美國政府阻止。