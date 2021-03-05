新西蘭北島海域發生多次強烈地震　最高達8.1級　當局發海嘯警報

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新西蘭北島東面海域3月5日凌晨發生黎克特制7.4級地震後，之後再發生多次強烈地震，其中一次更達8.1級。

美國地質調查局（USGS）資料顯示，克馬得群島（Kermadec Island）在7.4級地震後，發生最少7次4.9級以上地震，其中在當地時間5日早上8時28分錄得達8.1級的最強震動，震源深度僅10公里。

新西蘭民防緊急管理部 （National Emergency Management Agency）向北島東部多個地方發出海嘯警報，要求民眾即時向內陸高地避難。美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）則警告，克馬得群島及法屬波里尼西亞（ French Polynesia）沿岸可能會有3米高的海嘯迫近，斐濟（Fiji）、湯加（Tonga）及新西蘭則可能面對1米高的海嘯。

夏威夷亦有海嘯預警，日本氣象廳亦調查今次地震會否為當地帶來海嘯。

而在較早時發生的地震，首都威靈頓（Wellington）、奧克蘭（Auckland）及基督城（Christchurch）的民眾都表示感受到明顯震動，當局亦暫停北島東部的鐵路服務，檢查路軌狀況。

另外希臘中部在3日發生6級地震後，再於4日發生5.9級強烈餘震，導致多間房屋倒塌，幸好未有造成傷亡。

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