新西蘭北島海域發生多次強烈地震　最高達8.1級　當局發海嘯警報

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-05 04:44

新西蘭北島東面海域3月5日凌晨發生黎克特制7.4級地震後，之後再發生多次強烈地震，其中一次更達8.1級。

美國地質調查局（USGS）資料顯示，克馬得群島（Kermadec Island）在7.4級地震後，發生最少7次4.9級以上地震，其中在當地時間5日早上8時28分錄得達8.1級的最強震動，震源深度僅10公里。

Notable quake, preliminary info: M 8.1 - Kermadec Islands, New Zealand https://t.co/Zie4dzad3F — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 4, 2021

新西蘭民防緊急管理部 （National Emergency Management Agency）向北島東部多個地方發出海嘯警報，要求民眾即時向內陸高地避難。美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）則警告，克馬得群島及法屬波里尼西亞（ French Polynesia）沿岸可能會有3米高的海嘯迫近，斐濟（Fiji）、湯加（Tonga）及新西蘭則可能面對1米高的海嘯。

夏威夷亦有海嘯預警，日本氣象廳亦調查今次地震會否為當地帶來海嘯。

TSUNAMI WARNING: Areas that need to evacuate are indicated on this map. Evacuate these areas even if you did not feel the earthquake. DO NOT WAIT. A damaging tsunami is possible. More info at https://t.co/ccVFYQQoBr pic.twitter.com/bnEgZy8ikF — National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021

而在較早時發生的地震，首都威靈頓（Wellington）、奧克蘭（Auckland）及基督城（Christchurch）的民眾都表示感受到明顯震動，當局亦暫停北島東部的鐵路服務，檢查路軌狀況。

另外希臘中部在3日發生6級地震後，再於4日發生5.9級強烈餘震，導致多間房屋倒塌，幸好未有造成傷亡。