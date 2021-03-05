中國欲建北極研究飛行基地　芬蘭國防部拒絕

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-03-05 11:52

芬蘭廣播公司（Yle）3月4日報道，由國家資助的中國極地研究中心提出購買或租賃位於芬蘭拉普蘭（Lapland）的凱米耶爾維（Kemijarvi）機場，作為飛越北極地區的飛行基地。

2018年1月，包括一名軍事專家在內的中國研究機構代表團向凱米耶爾維市提出採購建議。但此事到現在才公布。

凱米耶爾維市市長蘭塔寧（Atte Rantanen）表示，中國研究機構的目標是建立一個延伸至北極地區的北極氣候和環境研究飛行的空軍基地，「一架帶着不同測量設備的大型噴氣式飛機會來到這裏，然後飛到北極，進行測量後再飛回來」。

從凱米耶爾維出發的航線還有助於觀測東北航道，是中俄兩國都非常有興趣的地區。

圖為2021年3月2日，芬蘭拉普蘭出現北極光。（路透社）

芬蘭國防部顧問薩利寧（Anu Sallinen）表示，這樣具有特殊戰略地位的地產不太可能落入外國國有實體的手中。她指，除了芬蘭法律有相關規定外，歐盟相關法規2020年10月生效，避免此類事件發生。

拉普蘭大學（University of Lapland）專門研究中國事務的專家諾約寧（Matti Nojonen）認為，於凱米耶爾維建立研究基地的想法，反映了中國的全球抱負。

諾約寧說：「聽到這樣一個大國於芬蘭採取這樣的政治舉動，我有點驚訝。是的，我們從世界其他地方聽到中國一直努力變得更加積極，但我以前沒有聽到過這方面的消息。從這個意義而言，這個信息使人驚訝。」