美國女子當街除衫拓製「血手印」　不僅為了悼念摯愛

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-05 16:03

美國公民擁有合法持槍權，卻也衍生不少悲劇。近日一名男子彼特斯（Billy Peters）在外遭到無辜射殺身亡，讓未婚妻摩爾（Melissa Moore）無法接受，跪坐在事發現場痛哭，同時她也脫下自己的白衣服，擦拭地上血漬，並誓言要將衣服保存下來，永遠記住這悲憤的一刻。整段畫面現在也在網上流傳開來，讓許多人感到十分震撼。

摩爾脫衣「印血手」的影片在網上瘋傳 亦引起社會對槍擊問題的關注（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據美國Koin報道，悲劇發生在奧勒岡州（Oregon）的城市波特蘭（Portland），彼得斯上周六和朋友一起到牛排館與脫衣舞餐廳外，想不到雙雙遭到槍擊。彼得斯當場身亡，朋友則是在送醫途中宣告不治。

彼得斯的未婚妻摩爾完全無法接受另一半就這樣離開，於本周二回到事發現場，將自己的白色衣服脫掉，擦拭地上血跡，並希望透過網路的力量來重新探討槍枝泛濫的問題。摩爾指出，日前才和彼得斯談到波特蘭的槍枝問題越來越嚴重，想不到沒幾天對方就遇害，她也強調彼得斯是遭到「無辜槍殺」。據悉，兩人還有一名4歲女兒，因為這起事件，孩子已與爸爸天人永隔。

目前警方並未透露更多案情細節，因此無法得知是否有嫌犯被捕。另一方面，波特蘭從今年1月起到現在，就已經有14人遭到槍殺，其中有6人更集中在上周四遭射殺。

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